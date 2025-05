Wegen fehlendem Interesse: Union Berlin mit kurioser Maßnahme

Heißt: Union verzichtet vor der Heidenheim-Begegnung auf die sonst übliche Pressekonferenz - mit einer etwas kuriosen Begründung. Das Medieninteresse an den Terminen mit Trainer Steffen Baumgart sei in den vergangenen Wochen so gering gewesen, dass die Eisernen es derzeit nicht für nötig halten, im Vorfeld eine solche Pressekonferenz abzuhalten.

Die Köpenicker sehen nun die Redaktionen aller Medien in der Verantwortung, entsprechende Termine künftig so zu besetzen, dass der organisatorische und personelle Aufwand des Klubs gerechtfertigt sei. Sollten die Redaktionen in Zukunft wieder Interesse an einem solchen Format haben und die Termine adäquat besetzt sein, wolle Union die Pressekonferenzen vor den Spieltagen wieder anbieten.