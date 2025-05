Weisse Weste: 40.000 Euro für Subotic-Stiftung

Für jedes Bundesliga-Spiel ohne Gegentor spendete SCHÖNER WOHNEN Polarweiss 50 Euro, insgesamt kamen so 7.800 Euro zusammen. Ergänzt wurde die Summe durch Einnahmen in Höhe von 28.056,50 Euro aus dem bekannten Phrasenschwein im STAHLWERK Doppelpass , in das die Moderatoren, Experten und Gäste mit jeder Fußballfloskel wie gewohnt eifrig einzahlten.

Zusammen ergab sich ein Betrag von 35.856,50 Euro, den SCHÖNER WOHNEN Polarweiss schließlich auf volle 40.000 aufrundete – ein Plus von 5.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Spendensumme wurde in der STAHLWERK Doppelpass Ausgabe vom 25. Mai 2025 offiziell übergeben und fließt jetzt direkt in lebensverändernde Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekte (WASH) der well:fair Stiftung in Ostafrika.