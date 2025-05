Wer von dem neuen Wirtz-Gerücht profitiert

Für umso mehr Wirbel hat die Meldung von Bild gesorgt, wonach Florian Wirtz seinem Noch-Coach Xabi Alonso bereits mitgeteilt haben soll, wohin er wechseln will. Nicht Manchester oder Madrid sollen die Ziele sein - Leverkusens Youngster will nach zum FC Bayern, so der Bericht .

Bayern-Bosse sind erfahren

Und: Die Münchner Klub-Strategen wissen genau, wie man große Deals eintütet. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Rekordmeister folgende Taktik anwendet: Bei Mega-Transfers will man sich grundsätzlich zuerst mit dem Spieler einigen, dann wird der Verein angesprochen. Der Druck – in diesem Fall auf die Leverkusener – wächst. Die Botschaft in solchen Verhandlungen: Der Profi will zu uns, also lasst ihn gehen!