Werner zu Ducksch-Gerüchten: "Aktuell weiß ich von nichts"

Ole Werner hat die Berichte über einen bevorstehenden Abschied von Stürmer Marvin Ducksch gelassen kommentiert. „Gerüchte über Marvin Ducksch in der Sommerpause sind so alt wie Marvin Ducksch selbst“, sagte der Trainer von Werder Bremen: „In der Zeit, in der ich hier bin, haben wir jeden Sommer darüber gesprochen, am Ende ist er immer Werder-Spieler geblieben.“