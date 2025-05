Bundesliga: Bitter! St. Pauli stellt Negativ-Rekord ein

Großer Jubel auf St. Pauli: Die Kiezkicker bleiben auch nach dem 0:2 (0:1) gegen den VfL Bochum in der Bundesliga. Und diesen Erfolg hat sich die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin vor allem dank der starken Defensive erarbeitet - in der Offensive herrschte hingegen ziemliche Flaute. Und so hat St. Pauli diese Bundesliga-Saison einen Negativ-Rekord des legendären Teams von Tasmania Berlin eingestellt.

Der Tabellen-14. blieb in elf der 17 Heimspiele in dieser Saison ohne eigenen Treffer. In der Bundesliga-Historie gab es zuvor bisher nur ein Team, das in einer Spielzeit in elf Heimspielen torlos blieb - 1965/66 die berühmt-berüchtigten Absteiger von Tasmania Berlin.