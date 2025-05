"Wir bedauern diese Entscheidung": Trainer-Knall in Bremen

Überraschung in Bremen: Coach Ole Werner sieht seine Zukunft nicht an der Weser. Seinen Vertrag möchte er deswegen auch nicht über 2026 hinaus verlängern. Das verkündet der Klub.

Überraschung in Bremen: Coach Ole Werner sieht seine Zukunft nicht an der Weser. Seinen Vertrag möchte er deswegen auch nicht über 2026 hinaus verlängern. Das verkündet der Klub.

Trainer Ole Werner hat eine Vertragsverlängerung bei Werder Bremen abgelehnt und will seinen 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das schrieb der Klub am Montag in einem offiziellen Statement.