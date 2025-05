Wirtz zu Bayern? "Bin mir sicherer denn je"

Christopher Mallmann 10.05.2025 • 22:44 Uhr Ein möglicher Wechsel von Florian Wirtz zum FC Bayern wird immer wahrscheinlicher. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist von einer baldigen Einigung überzeugt.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt an eine baldige Einigung in der Causa Florian Wirtz - und damit auch an einen bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern.

„Florian Wirtz will zum FC Bayern und der FC Bayern will Florian Wirtz. Und dann werden der FC Bayern und Florian Wirtz mit Bayer Leverkusen eine Einigung finden. Ich bin mir sicherer denn je“, sagte Matthäus am Samstagabend bei Sky.

Was den 64-Jährigen überzeugt: Der Abschied von Leverkusen-Trainer Xabi Alonso, „der immer so ein bisschen der Ziehvater von Florian war“.

Hinzu kämen „die Treffen nicht nur mit Uli Hoeneß, sondern wahrscheinlich auch mit Max Eberl, wie ich das gelesen habe“, sagte Matthäus.

Die Schlussfolgerung des TV-Experten: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass Florian Wirtz nächstes Jahr die Heimspiele hier in dieser Arena austragen wird.“

Wirtz-Einigung mit Bayern?

Wirtz steht in Leverkusen bis 2027 unter Vertrag. Wie die Bild am Freitag berichtet hatte, liegt zwischen dem 21-Jährigen und dem FC Bayern bereits eine Einigung vor - offen sei nur, wann der Wechsel zustande kommt.

„Ich habe in meinen 15 Monaten hier schon so viel gehört, was angeblich schon unter Dach und Fach ist“, ließ sich Max Eberl in der Mixed Zone nach Bayerns 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach nicht aus der Reserve locken. Der Sportvorstand ergänzte jedoch: „Wir schauen, was passiert, was sich realisieren lässt.“

