Wolfsburgs Bauer will "nicht alles über den Haufen werfen"

Interimstrainer Daniel Bauer will bei seinem Debüt als Coach von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg Anpassungen mit Augenmaß vornehmen. "Es ist keine Phase fürs Experimentieren. Es wird vielleicht Veränderungen geben, aber wir werden nicht alles über den Haufen werfen. Wir brauchen eine gewisse Stabilität", sagte Bauer vor dem letzten Saisonheimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN).

Seine Emotionalität an der Seitenlinie will Bauer beibehalten. "Ich werde so sein wie ich bin und will mich nicht verstellen. Ich will authentisch sein und einfach die Jungs unterstützen, damit sie merken, dass von außen auch irgendwo Feuer ist. Das ist mein Trainernaturell."