Woltemade zu Bayern? "Uns hat gar keiner angerufen"

Wehrle schiebt Woltemade-Wechsel Riegel vor

Der 23-Jährige kam im vergangenen Sommer ablösefrei von Werder Bremen zum VfB und entwickelte sich zu Stuttgarts Aushängeschild in der Offensive. „Er ist seit einer Saison hier und ich finde, man sollte ihm schon die Möglichkeit geben, beim VfB auch noch ein paar Spielzeiten zu spielen. Weil hier macht es auch Spaß, Fußball zu spielen“, führte Wehrle aus.

Ende März hatte Sky berichtet, dass sich der FC Bayern Woltemades Situation in Stuttgart ganz genau anschauen und einen Vorstoß für den 23-Jährigen abwägen würde. Dem 1,98 Meter großen Offensivspieler gelangen in der abgelaufenen Spielzeit 17 Tore in 33 Pflichtspielen.