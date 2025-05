Alonso blockt Fragen zu Real Madrid ab

Erfolgstrainer Xabi Alonso verlässt Bayer Leverkusen am Saisonende. Das bestätigte der Spanier am Freitag während seiner Pressekonferenz, blockte aber Fragen zu seiner Zukunft weiter ab.

Alonso hat „gemischte Gefühle“

„Diese beiden Spiele werden meine letzten in Leverkusen sein“, sagte Alonso, er sprach bewegt über „gemischte Gefühle“ und tiefe Dankbarkeit.

Über einen Abgang von Alonso zu seinem Ex-Klub war seit Monaten spekuliert worden. Sein Vertrag in Leverkusen lief eigentlich noch bis 2026. Am Sonntag (15.30 Uhr) steht gegen Borussia Dortmund sein wohl letztes Heimspiel an.