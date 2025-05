Zingler bleibt Präsident bei Union Berlin

Zingler begeht somit seine sechste Amtsperiode. Die neue Amtszeit des Präsidiums beginnt satzungsgemäß am 1. Juli 2025 und endet am 30. Juni 2029.

Zingler ist bereits seit 2004 an der Spitze des Vereins. Der 60-Jährige ist somit der am längsten amtierende Präsident des 1. FC Union Berlin. Unter seiner Ägide stieg Union in der Saison 2019/2020 erstmals in die Bundesliga auf. Auch die Frauen-Mannschaft von Union Berlin schaffte 2025 den Aufstieg in die Erstklassigkeit.