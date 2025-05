Zweiter Sieg in Folge: Kiel schöpft in Augsburg Hoffnung

Holstein Kiel hat erstmals in der Fußball-Bundesliga zwei Partien in Folge gewonnen und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Die effizienten Kieler bezwangen am 32. Spieltag den FC Augsburg deutlich 3:1 (2:0) und liegen nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz, den der 1.FC Heidenheim belegt.