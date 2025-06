"Denkbar ungünstig": Mainz-Ärger wegen DFB-Pokal

Mainz spielt in der kommenden Saison in drei Wettbewerben. Dadurch entsteht früh eine Termin-Hatz.

Mainz spielt in der kommenden Saison in drei Wettbewerben. Dadurch entsteht früh eine Termin-Hatz.

FSV Mainz 05 hat deutliche Kritik an der „denkbar ungünstigen“ und „ärgerlichen“ Spielansetzung in der 1. Runde des DFB-Pokals geübt. „Die Terminierung zum fast spätestmöglichen Zeitpunkt der Pokalrunde ist natürlich alles andere als günstig für uns, weil sie uns beim ohnehin happigen Saisonstart und dem zu erwartenden Reiseaufwand bei nun fünf Pflichtspielen in 14 Tagen wichtige Zeit zur Regeneration nimmt“, erklärte Sportvorstand Christian Heidel in einer Pressemitteilung.