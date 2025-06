Aufsteiger HSV legt als Erster los: "Auf Zack sein"

SID 30.06.2025 • 13:15 Uhr Die Hanseaten sind am Montag mit Leistungstests in die Saisonvorbereitung gestartet, am Mittwoch steigt das erste richtige Training.

Aufsteiger Hamburger SV ist als erster Bundesliga-Klub in die Vorbereitung für die kommende Saison gestartet. Bevor Trainer Merlin Polzin (34) am Mittwoch (14 Uhr) zum ersten echten Training bittet, standen am Montag für Angreifer Robert Glatzel (31) und Co. zunächst Leistungstests auf dem Programm. Auch am Dienstag werden noch die Fitness-Werte der HSV-Profis untersucht.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Als Aufsteiger wollen Trainerteam und Mannschaft von Anfang an hellwach und auf Zack sein, um bestmöglich vorbereitet in die Saison 2025/26 zu gehen", schreibt der HSV auf seiner Internetseite.