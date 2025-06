„Aus Hollywood nach Hoffenheim“: El-Jindaoui verlässt LA

El-Jindaouis Wechsel „aus Hollywood nach Hoffenheim“ stehe „für die TSG-Philosophie, innovative Wege zu beschreiten und den Fußball neu zu denken“, heißt es in einer Mitteilung des Bundesligisten. Neben der sportlichen Eignung stehe Jindaoui, der 159 Regionalliga-Spiele absolvierte, für „einen neuen, spannenden Ansatz“.

Für LA Galaxy II war El-Jindaoui in der vergangenen Saison in elf Partien zum Einsatz gekommen. Sein Debüt im Profifußball hatte er Ende 2023 bei Hertha BSC gegeben, für die er je einmal in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal auflief.