Badstübner und Petersen begeistert nach Japan-Aufenthalt

Die beiden Unparteiischen verbrachten jüngst vier Wochen in Japan und leiteten jeweils drei Spiele in der ersten und ein Spiel in der zweiten Liga sowie eine J.League-Cup-Partie. Es war bereits das zweite Mal, dass Bundesliga-Schiedsrichter im Rahmen der Kooperation in Japan eingesetzt wurden, im vergangenen Jahr reiste Sascha Stegemann in das Land.