Bayern startet mit Kracher-Auftakt in die Bundesliga-Saison

Die Partie zwischen dem amtierenden Meister und dem Tabellensiebten der abgelaufenen Spielzeit soll am Freitag, dem 22. August, in der Allianz Arena ausgetragen werden. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Die kompletten Spielpläne der 1. und 2. Bundesliga wird die DFL am Freitag um 14.00 Uhr veröffentlichen, zuvor haben Fans allerdings noch eine Mitmachmöglichkeit. Bereits am Donnerstag wird es zwischen 14.00 und 16.00 Uhr in der offiziellen Bundesliga-App das Spielplan-Rätsel „What’s the Match?“ geben. Dort haben Anhänger die Möglichkeit, eine weitere Partie des 1. Spieltags der Bundesliga-Saison 2025/26 zu erraten. Jede halbe Stunde wird in der Bundesliga-App ein Hinweis zum gesuchten Spiel veröffentlicht.