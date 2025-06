Bayern? Tel-Entscheidung gefallen!

Mathys Tel ist für die französische U21-Nationalmannschaft nominiert worden. Der Angreifer gehört zum Team von Gérald Baticle , das in wenigen Wochen an der Europameisterschaft teilnehmen wird - und damit nicht zum Kader des FC Bayern für die Klub-WM.

Tel ist derzeit von den Münchnern an die Tottenham Hotspur ausgeliehen, hätte aber dank eines eigens eingeführten Transferfensters noch vor dem Ende seines Vertrags in London zu seinem eigentlichen Arbeitgeber zurückkehren können.

Für das U21-Turnier gilt in diesem Jahr keine Abstellungspflicht. Da Tel nun offiziell zum 23-Mann-Kader gehört, dürfte die Entscheidung final und auch von den Bayern abgesegnet sein.

Gibt Bayern Tel deutlich günstiger ab?

Noch offen ist, wie es nach der Euro (11. bis 28. Juni) mit Tel weitergeht. Ab dem 1. Juli ist er - Stand jetzt - wieder Bayernspieler. Die bei seiner im Winter vollzogenen Leihe festgelegte Kaufoption in Höhe von rund 55 Millionen Euro werden die Spurs wohl nicht ziehen .

Doch schon seit Wochen wird darüber berichtet, dass Bayern seinen Preis für den 20-Jährigen signifikant herunterschrauben könnte. So schreibt die Bild -Zeitung derzeit von einer angestrebten Summe von 30 Millionen Euro.

In seinem halben Jahr in der Premier League kam er in 13 Spielen auf zwei Tore und einen Assist.