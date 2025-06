„Bemerkenswert reif“: BVB bestätigt Bellingham-Verpflichtung

Ein neuer Bellingham für den BVB: Borussia Dortmund hat am Dienstag die Verpflichtung von Jobe Bellingham vom Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland bestätigt. Der 19-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag. Er ist der jüngere Bruder von Jude Bellingham, der in Dortmund vom Talent zum Topstar aufstieg und schließlich für mehr als 100 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte.

Jobe Bellingham wurde zuletzt für die englische U21-Nationalmannschaft nominiert, für die er bisher vier Spiele absolviert hat. Er wird aber am Freitag mit dem BVB in die USA fliegen. Der kampf- und laufstarke zentrale Mittelfeldspieler war für Sunderland in der Aufstiegssaison ein unverzichtbarer Stützpfeiler in der Championship: Er lief in 40 von 46 Saisonspielen auf - davon 38-mal über 90 Minuten. Ihm gelangen dabei vier Tore, drei weitere legte er auf.