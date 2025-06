BVB bei der Klub-WM in "besonderem Trikot"

Die Dortmunder ändern während des Turniers in den USA den Hauptsponsor auf ihrem Trikot.

Die Spieler von Borussia Dortmund tragen bei der Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) ein neues Trikot. Der BVB startet am kommenden Dienstag (18.00 Uhr/DAZN) gegen das brasilianische Team Fluminense Rio de Janeiro ins Turnier und wird dann bereits in einem "besonderen Trikot" auflaufen.