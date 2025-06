Es wäre ein fatales Zeichen | Kommentar

Die Verluste, die Simon Rolfes und Fernando Carro, Bayer Leverkusens starkes Duo, bisher zu beklagen haben, sind schmerzhaft, ja. Auch schwer zu kompensieren, keine Frage. Doch im Prinzip waren sie vor allem eines: absehbar. Dass Xabi Alonso, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong oder Florian Wirtz den Klub verlassen würden, bahnte sich schon länger an. Seit Monaten und Jahren. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein.

Welch massive Abwanderungsgedanken diese Abgänge bei vielen anderen ausgelöst haben, erwischte die Rheinländer allerdings - so wirkt es zumindest - mit voller Breitseite. Aus fast allen Ecken der Kabine sind nun Fluchtgedanken zu vernehmen. Selbst von Spielern, bei denen das eigentlich als ausgeschlossen galt. So etwa bei Granit Xhaka, der tatsächlich vor einem Wechsel zur AC Mailand stehen soll. Es wäre ein brutaler Schock.

Untergangsstimmung statt Aufbruchsmodus?

Zu wichtig ist der Schweizer, dessen Vertrag bis 2028 gilt, für die Stabilität des Teams. Zu fatal wäre das Signal, das der Vizemeister senden würde. Schließlich hat es höchste Priorität, so schnell wie möglich wieder in einen Aufbruchsmodus zu gelangen. Ein Wechsel Xhakas würde jedoch genau das Gegenteil bewirken und den Eindruck eines fast nicht mehr aufzuhaltenden Untergangsszenarios erzeugen.

Es wäre der Worst-Case. Ein Abgang, der deshalb schlimmer als alle anderen wäre und die wachsenden Fragezeichen noch größer werden ließe. Denn dieser würde den verbliebenen Stars den Eindruck vermitteln, dass die hohen Ansprüche und Ziele der letzten Jahre kaum zu halten sind, wenn nicht einmal mehr der „Häuptling” an eine Fortsetzung der Erfolgsstory glaubt. Eine zweifellos ungesunde Stimmung. Erst recht, weil auch die Zukunft so vieler anderer noch längst nicht geklärt ist.

Alejandro Grimaldo liebäugelt beispielsweise regelmäßig damit, wieder in seiner Heimat Spanien spielen zu wollen. Die sonst so treuen Patrik Schick und Lukas Hradecky meldeten grundsätzliche Zweifel an. Und der Berater des international umworbenen Piero Hincapié meinte, die vier Jahre bei der Werkself hätten seinen Schützling glücklich gemacht, jetzt sei aber die richtige Zeit, „den nächsten Schritt zu machen”.