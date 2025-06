Fast unbemerkt: Neuer Nationalspieler beim BVB

Felix Kunkel 14.06.2025 • 19:10 Uhr Borussia Dortmund hat einen neuen A-Nationalspieler in seinen Reihen. Der 16-jährige Enzo Duarte debütiert abseits des Rampenlichts für sein Heimatland.

Während sich die Aufmerksamkeit bei Borussia Dortmund auf die am Sonntag startende Klub-WM in den USA richtet, hat ein vielversprechendes Nachwuchstalent der Schwarz-Gelben abseits des großen Rampenlichts ein bemerkenswertes Debüt gefeiert.

Seit Dienstagabend darf sich Enzo de Pina Duarte dos Santos – kurz Enzo Duarte – offiziell A-Nationalspieler nennen. Der erst im Januar zum BVB gewechselte Mittelfeldspieler absolvierte seine ersten Minuten für Luxemburg.

Mit gerade einmal 16 Jahren, vier Monaten und 13 Tagen avancierte Duarte zum drittjüngsten Debütanten in der Geschichte seines Landes – und übertraf damit BVB-Frühstarter wie Nuri Sahin und Youssoufa Moukoko, die jeweils mit 17 Jahren für ihre Nationalteams debütierten.

BVB-Juwel debütiert gegen Irland

Bereits im März war Duarte von Nationaltrainer Luc Holtz in den Kader der „Rout Léiwen“ (zu Deutsch: rote Löwen) berufen worden. In den Testspielen gegen Schweden (1:0) und in der Schweiz (1:3) kam er aber nicht zum Einsatz. Auch beim 0:1 gegen Slowenien am vergangenen Freitag musste er 90 Minuten lang zusehen.

Am Dienstag gegen Irland war es dann so weit: Im Stade de Luxembourg wurde der junge Dortmunder in der 89. Minute für Tomas Moreira eingewechselt. Auch wenn Duarte in den letzten Momenten der Partie wenig überraschend keine Akzente setzen konnte, trug er dazu bei, ein respektables 0:0 ins Ziel zu bringen.

Noch im Oktober des Vorjahres war der Teenager, der fließend Deutsch und Französisch spricht, für die U16 Luxemburgs aufgelaufen. Im September hatte Duarte im Alter von 15 Jahren für die U17-Auswahl debütiert.

Stammspieler in der U17 des BVB

Auch beim BVB zeigt die Entwicklungskurve des Youngsters nach oben: In Folge seines Wechsels im Winter vom luxemburgischen Erstligisten Swift Hesperange nach Dortmund akklimatisierte sich Duarte schnell.

Gleich bei seinem Debüt für die U17 des BVB gegen den VfL Bochum erzielte er sein erstes Tor. Im darauffolgenden Spiel gegen Union Berlin legte der Mittelfeldmann einen sehenswerten Freistoßtreffer nach. Insgesamt absolvierte Duarte als Stammspieler im Team von Nachwuchstrainer Karsten Gorges zwölf Partien.

Der 16-Jährige gilt als technisch versierter Box-to-Box-Spieler mit hoher Spielintelligenz. Am wohlsten fühlt sich Duarte auf der Acht, kann aber flexibel auf allen zentralen Positionen eingesetzt werden.

Entwickelt sich Duarte zum Unterschiedsspieler?

Der junge Luxemburger soll nun in Dortmund sukzessive zum Unterschiedsspieler reifen. Bereits zur neuen Saison ist ein interner Wechsel in die U19 des BVB vorgesehen, obwohl Duarte noch ein Jahr in der U17 spielen könnte.

„Enzo braucht sicherlich noch ein bisschen Zeit für die nächsten Schritte. Gleichzeitig schlummert schon jetzt eine Menge Potenzial in ihm. Ich bin total gespannt darauf, wohin ihn seine Entwicklung in den nächsten zwei, drei Jahren führen wird“, erklärte BVB-Trainer Gorges im März gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Verbesserungspotenzial gibt es noch bei Duartes Physis, seinem Kopfballspiel sowie Stellungsspiel im Strafraum – an diesen Aspekten kann er künftig sowohl in Dortmund als auch im Nationalteam arbeiten.