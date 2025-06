FC Bayern: Tel wechselt nach Leihe fest zu Tottenham

Bayern München wird zukünftig nicht mehr auf die Dienste von Offensivspieler Mathys Tel setzen. Wie der Rekordmeister der Fußball-Bundesliga am Sonntag mitteilte, bleibt der französische Junioren-Nationalspieler nach einer halbjährigen Leihe bei Tottenham Hotspur dauerhaft bei dem Verein aus der englischen Premier League. In München hatte Tel noch einen Vertrag bis 2029, die Ablösesumme beläuft sich nach Medienangaben auf 35 Millionen Euro.

„Mathys Tel ist als sehr junger Spieler zum FC Bayern gekommen und hat hier seine ersten Schritte in den internationalen Spitzenfußball gemeistert“, sagte Sportvorstand Max Eberl: „Er war ein Sympathieträger unseres Teams, der immer alles für den Verein und die Mannschaft gegeben hat. Es hat sich gezeigt, dass der Schritt nach Tottenham für seine Entwicklung der richtige war.“

Tel war bereits zur Saison 2022/23 in Alter von 17 Jahren vom französischen Erstligisten Stade Rennes nach München gewechselt, in 83 Pflichtspielen erzielte er insgesamt 16 Tore für den Meister. Erst im Vorjahr verlängerte Tel, der in München lange Zeit als großer Hoffnungsträger gegolten hatte, noch seinen Vertrag.