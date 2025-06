Nächste Leihe! FC Bayern gibt Ibrahimovic zum dritten Mal ab

Der Offensivspieler Arijon Ibrahimovic soll beim Liga-Konkurrenten in der neuen Saison Spielpraxis sammeln.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München verleiht seinen Offensivspieler Arijon Ibrahimovic für eine Saison an Liga-Konkurrent 1. FC Heidenheim.

Nächster Schritt für Bayern-Talent

„Arijon hat sich bereits im Alter von 17 in Italien behauptet und in der Serie A wertvolle Erfahrungen gemacht. Jetzt steht mit der Bundesliga der nächste wichtige Schritt in seiner Entwicklung an“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.