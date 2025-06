Bayern gibt nächsten Abgang bekannt

Das 19 Jahre alte Talent Maurice Krattenmacher schließt sich auch in seinem zweiten Jahr bei den Münchnern auf Leihbasis einem Zweitligisten an.

Das 19 Jahre alte Talent Maurice Krattenmacher schließt sich auch in seinem zweiten Jahr bei den Münchnern auf Leihbasis einem Zweitligisten an.

Der 19-Jährige, der in der Vorwoche bei der Klub-WM noch im Bayern-Kader gestanden hatte, läuft in der kommenden Saison für Hertha BSC auf. Das teilten beide Vereine am Montag mit. In der abgelaufenen Spielzeit war der Offensivspieler auf Leihbasis für den SSV Ulm in der 2. Liga aktiv gewesen.