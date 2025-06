Neuer Boss für Sandro Wagner bestätigt

Fußball-Bundesligist FC Augsburg stellt sich in der sportlichen Führung neu auf. Nach Trainer Sandro Wagner hat der FCA in Benni Weber nun auch einen neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 42-Jährige war zuletzt bei Zweitligist SC Paderborn als Geschäftsführer tätig. Davor hatte Weber beim FC Chelsea, bei Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund und beim FSV Mainz 05 als Co-Trainer und Videoanalyst gearbeitet. Er tritt in Augsburg die Nachfolge von Marinko Jurendic an, den der Klub zusammen mit Trainer Jess Thorup nach der Saison entlassen hatte.