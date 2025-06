Frauen-Supercup: Bayern gegen Wolfsburg in Karlsruhe

Der FC Bayern trifft im Supercup auf Wolfsburg - der Klassiker des Frauenfußballs steigt Ende August in Karlsruhe.

Der erste Titel der neuen Saison wird in Karlsruhe vergeben. Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, wird der Supercup am 30. August im BBBank Wildpark ausgetragen.