Freiburg verlängert vorzeitig mit Grifo

SID 25.06.2025 • 11:17 Uhr Die Breisgauer planen langfristig mit dem Vereinsurgestein.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Leistungsträger Vincenzo Grifo langfristig an sich gebunden. Wie die Breisgauer am Mittwoch mitteilten, verlängerte der offensive Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig. Über die Dauer des neuen Kontrakts machte der Verein wie gewohnt keine Angaben. Der 32-Jährige absolvierte bereits 307 Pflichtspiele für den Sport-Club und steht damit bereits unter den fünf am meisten eingesetzten Spielern bei den Freiburgern.

"Als ich 2015 herkam, war das alles nicht absehbar. Jetzt ist es meine Heimat, ich habe mein Herz in Freiburg gelassen", sagte Grifo. Ihm gehe es "hier sportlich und privat sehr, sehr gut. Ich möchte den Weg weitergehen, so viele Spiele wie möglich absolvieren, den Jungen helfen und mich auch persönlich noch weiterentwickeln." Grifo spielte nach seiner ersten Zeit in Freiburg zwischenzeitlich für die TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach, seit 2019 trägt er wieder durchgehend das Trikot der Breisgauer.