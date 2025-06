Für die Offensive: St. Pauli holt Pereira Lage aus Brest

In der vergangenen Saison spielte der 28-Jährige in der Champions League.

Der 28-Jährige kommt vornehmlich auf dem linken Flügel zum Einsatz, kann aber auch rechts oder in der Mitte spielen. Pereira Lage, der neben der französischen auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt, kommt in 160 Einsätzen in der Ligue 1 auf 16 Treffer und 17 Vorlagen. In der vergangenen Saison erreichte er mit Brest das Achtelfinale der Champions League.