Göttlichs Wunsch: Hamburger Fußball gegen Rechtsextremismus

Der Präsident von St. Pauli will die Spaltung der Gesellschaft durch den Fußball nicht noch verstärken.

St. Paulis Saisonmotto auf und neben dem Platz heiße nicht umsonst: "Stabil bleiben", fügte Göttlich. Er betonte, dass es in der Gesellschaft so viel Spaltung und so viele Zerwürfnisse gebe, dass man dies nicht auch noch rund um die wieder anstehenden Derbys gegen den HSV brauche.