Hoffenheim holt Innenverteidiger Machida von Saint-Gilloise

Die TSG Hoffenheim hat sich die Dienste des japanischen Nationalspielers Koki Machida gesichert. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom belgischen Meister Royale Union Saint-Gilloise in den Kraichgau und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte.