Hoffenheim verlängert mit Conté - und verleiht ihn

Hoffenheim-Stürmer Bambasé Conté verlängert seinen Kontrakt - und spielt in der kommenden Saison für Zweitligist SV Elversberg.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Stürmer Bambasé Conté vorzeitig verlängert. Zugleich wurde der 21 Jahre alte Offensivspieler für die kommende Saison an den Zweitligisten SV Elversberg verliehen.

In der vergangenen Saison war Conté, der für Hoffenheim bislang sieben Mal in der Bundesliga zum Einsatz kam, an den Karlsruher SC ausgeliehen.