Jahrzehnte beim FC Bayern: Egon Coordes ist tot

Doch auch danach verschrieb er sein Leben dem Fußball. So stand er als Cheftrainer beim VfB, dem Hamburger SV, Hannover 96, aber auch Al-Ahli, Austria Wien, beim FC Luzern sowie bei Khor Fakkan an der Seitenlinie.

„Der FC Bayern hat Egon Coordes sehr viel zu verdanken“

„Der FC Bayern hat Egon Coordes sehr viel zu verdanken: Er stand nie in der ersten Reihe und hatte dennoch einen großen Einfluss und seinen Anteil an den Erfolgen in den 90er Jahren“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer: „Wir sind in Gedanken bei seiner Familie.“