HSV-Star Jatta "wäre gerne Deutscher"

Trotz des Wirbels um seine Identität ist der HSV-Fanliebling "jede Sekunde" in Deutschland "sehr glücklich".

Trotz des Wirbels um seine Identität ist der HSV-Fanliebling "jede Sekunde" in Deutschland "sehr glücklich".

„Ich bin Afrikaner, und ich bin gerne Afrikaner. Ich identifiziere mich mit meiner Kultur und meinen Wurzeln. Aber gleichzeitig identifiziere ich mich auch sehr mit meiner Wahlheimat Deutschland“, sagte der Angreifer dem Hamburger Abendblatt : „Ich mag es sehr hier, ich bin gerne in Deutschland, und ich wäre auch gerne Deutscher.“

Fall Jatta bewegte Sport-Deutschland

2019 hatte der „Fall Jatta“ bundesweit für viel Aufsehen gesorgt. Die Sport Bild hatte mit einem Bericht Zweifel an Jattas Identität aufgeworfen und berichtet, dass der Offensivspieler zweieinhalb Jahre älter sein könne als angenommen.

„Natürlich war die ganze Geschichte um meine Identität hart für mich, aber gleichzeitig passierten mir so viele gute Sachen in Deutschland, ich habe so viele tolle Menschen hier kennengelernt“, sagte Jatta nun: „Mein Leben hat sich dank Deutschland geändert – und ich identifiziere mich sehr mit Deutschland. Ich bin jede Sekunde hier sehr glücklich.“