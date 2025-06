Jobe kommt: BVB vor Bellingham-Verpflichtung

Ein neuer Bellingham für den BVB: Borussia Dortmund steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Jobe Bellingham vom Premier-League-Aufsteiger FC Sunderland. Der 19-Jährige ist der jüngere Bruder von Jude Bellingham, der in Dortmund zum Topstar aufstieg und schließlich zu Real Madrid wechselte.

Jobe Bellingham steht derzeit im Kader der englischen U21-Nationalmannschaft, für die er bisher vier Spiele absolviert hat. Der zentrale Mittelfeldspieler war für Sunderland in der Aufstiegssaison ein unverzichtbarer Stützpfeiler in der Championship: Er lief in 40 von 46 Saisonspielen auf - davon 38-mal über 90 Minuten. Ihm gelangen dabei vier Tore, drei weitere legte er auf.