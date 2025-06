Kein Wechsel: Fàbregas bleibt Trainer in Como

Como-Boss schiebt Wechsel Riegel vor

„Wir wurden von mehreren Vereinen angefragt, aber unsere Position bleibt dieselbe: Wir wollen weiter wachsen und zusammenarbeiten. Und so bleibt es auch. Dies ist die Geschichte“, sagte Suwarso laut der Tageszeitung La Repubblica bereits am Dienstag bei einer Veranstaltung in London, als er auf das vermeintliche Interesse Inters angesprochen wurde – neben ihm auf der Bühne: Fàbregas selbst.

Fàbregas‘ Arbeitspapier in Como läuft bis 2028, er ist auch Anteilseigners des Klubs. Er selbst unterstrich in London seine Bereitschaft, mit Como in die Zukunft zu gehen. „Ich habe mit diesem Verein angefangen, weil ich an ein langfristiges Projekt dachte. Ich möchte meine Karriere nicht in einem Verein beenden, in dem es ein oder zwei Jahre lang ein Projekt gibt, und dann ist alles vorbei. Ich glaube wirklich an das langfristige Projekt von Como, ich bin als Spieler hierhergekommen und ich bin sehr, sehr glücklich, weil ich hier so arbeiten kann, wie ich will“, sagte der 38-Jährige.