16-Jähriges Top Talent beim BVB wohl im Kader für die Klub-WM

In elf Tagen startet die neue Klub-WM in den USA. Der BVB sorgt bereits vorher für eine Überraschung. Ein 16-jähriges US-Talent steht wohl im Kader.

Der BVB hat in der Vergangenheit schon mehrfach US-Talenten den Sprung auf die große Fußballbühne ermöglicht. Nun steht offenbar das nächste Top-Talent aus den USA in den Startlöchern. Laut Sport Bild und den Ruhr Nachrichten gehört Mathis Albert (16) zum Profikader für die Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli).