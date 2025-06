Leverkusen verkündet Deal mit deutschem Toptalent!

Leverkusen setzt langfristig auf den 18-Jährigen. Der Junioren-Nationalspieler soll zunächst in Bochum den Schritt in den Profifußball schaffen.

Vizemeister Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit seinem Talent Francis Onyeka vorzeitig bis 2028 verlängert und den U18-Nationalspieler zugleich für die kommende Saison an Absteiger VfL Bochum in die 2. Bundesliga verliehen. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt.