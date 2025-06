Leverkusen holt Talent Tape ablösefrei von PSG

Der 17-Jährige Franzose Axel Tape will sich beim Bundesligisten im Profifußball etablieren.

Bayer Leverkusen verstärkt sich mit dem französischen Talent Axel Tape. Der 17-Jährige kommt ablösefrei vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und erhält bei der Werkself einen „langfristigen“ Vertrag, das teilte der Klub am Mittwoch mit.

„Axel Tape ist ein vielseitiger Defensivspieler, ein guter Fußballer mit Tempo, Athletik und ausgeprägter Spielintelligenz“, wird der Geschäftsführer Sport Simon Rolfes in der Vereinsmitteilung zitiert, „wir sehen in Axel sehr großes Potenzial, seine ablösefreie Verpflichtung ist perspektivisch betrachtet ein wichtiger Baustein unserer zukunftsorientierten Kaderplanung.“

Tape wird mit PSG U19-Meister

Tape ist Teil der französischen U18-Nationalmannschaft, am vergangenen Wochenende wurde er mit dem PSG-Nachwuchs U19-Meister. Für die Profis kam Tape in der vergangenen Spielzeit auf drei Pflichtspieleinsätze. Nun sei er „gespannt und hochmotiviert“, sich in Leverkusen durchzusetzen.