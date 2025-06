Matthäus: Hoeneß sollte sich „überlegter äußern“

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Bayern Münchens Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß aufgefordert, „sich in der Öffentlichkeit etwas mehr zurückzuziehen“. Zumindest sollte sich der 73-Jährige „überlegter äußern“, sagte Matthäus in der Sport Bild.

Hoeneß hatte zuletzt heftige Kritik an den Medien geübt. Es gehe „gar nicht mehr um Fußball, es geht nur um jeden Furz links und rechts daneben. Und da müsst ihr euch mal hinterfragen, ob das noch das ist, was die Zuschauer hören, lesen und sehen wollen“, polterte der frühere Manager des Rekordmeisters am Rande der Meisterfeierlichkeiten der Münchner. Im Fall Florian Wirtz etwa hätten die Medien „wochenlang schönen Mist geschrieben“.