Medien: Burkardt vor Wechsel nach Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des Nationalspielers Jonathan Burkardt. Wie die Bild-Zeitung am Montag berichtete, sollen sich die Hessen mit dem Stürmer des Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 in allen wesentlichen Vertragsinhalten geeinigt haben. Der 24-Jährige soll demnach bereits eine mündliche Zusage für einen Wechsel an den Main gegeben haben.