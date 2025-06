Müller enthüllt Bayern-Zoff: "Sind sich fast alle an die Gurgel“

Thomas Müller hat in einem Interview auf seine Zeit beim FC Bayern zurückgeblickt und sich an sehr hitzige Momente mit seinen Teamkollegen erinnert.

„Es gab mal ein Training, da sind sich fast alle an die Gurgel, weil Louis van Gaal zwei, drei Fouls nicht abgepfiffen hat“, verriet der 35-Jährige im Gespräch mit Dazn .

Danach wurde es so richtig wild, die beiden Niederländer Mark von Bommel und Arjen Robben gerieten aneinander. Müller betonte aber: „Das war nichts Wildes. Der Arjen ist mir auch schon mal an die Gurgel – ich glaube nach einem Spiel in Bremen.“