Neues Bayern-Heimtrikot mit "Special Flock" für Ikone Müller

Die Münchner tragen das rot-weiße Dress erstmals bei der Klub-WM in den USA. Es weist einen speziellen Müller-Flock auf.

Der FC Bayern wird bei der Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) sein neues rot-weißes Heimtrikot präsentieren. Zum Start in das Mammut-Turnier am Sonntag gegen Auckland City werden die Münchner Stars um Harry Kane und Joshua Kimmich erstmals das Dress tragen.