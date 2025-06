Sané steht im Bayern-Aufgebot zur Klub-WM

Erst einmal steht der Profi aber im 29-köpfigen Aufgebot, das die Bayern für das Mammutturnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) nominiert haben. Die erste Gruppenpartie der Bayern findet am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/DAZN) in Cincinnati gegen Auckland City statt. Die Achtelfinalspiele starten am 28. Juni.

Ziel der Münchner ist der Premierensieg, der ihnen weit über 100 Millionen Euro einbringen würde. „Ready to rumble. Vollgas for the title. Vamos, FC Bayern! For another Kakadu“, sagte Ikone Thomas Müller kurz vor dem Abflug nach Orlando in einem Spaßvideo.