VfB will Woltemade nicht an FC Bayern freigeben!

Nick Woltemade ist sich mit dem FC Bayern mündlich über einen Wechsel einig. Der VfB Stuttgart will den U21-Stürmer allerdings nicht ziehen lassen.

Nick Woltemade ist sich mit dem FC Bayern mündlich über einen Wechsel einig. Der VfB Stuttgart will den U21-Stürmer allerdings nicht ziehen lassen.

Wechselt Senkrechtstarter Nick Woltemade noch in diesem Sommer zum FC Bayern? Der U21-Stürmer ist sich nach SPORT1 -Informationen bereits mündlich mit dem deutschen Rekordmeister einig , der VfB Stuttgart will den 23-Jährigen allerdings nicht ziehen lassen.

Nach SPORT1 -Informationen steht Woltemade in diesem Sommer nicht zum Verkauf. Nur im Falle eines astronomischen Angebots seitens des FC Bayern oder eines anderen Klubs würden sich die VfB-Bosse Gedanken um einen Verkauf Woltemades machen.

Wohlgemuth schiebt Riegel vor

Das deckt sich auch mit Aussagen von VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, der einem Wechsel von Woltemade den Riegel vorschob. „Dass anderen diese Entwicklung nicht verborgen geblieben ist und jetzt fast jeden Tag vom Interesse anderer Vereine zu lesen ist, ändert nichts an der Tatsache, dass der Weg von Nick bei uns noch lange nicht beendet ist“, erklärte der 46-Jährige bei Bild . Nach SPORT1 -Informationen fielen diese Worte allerdings bereits vor einigen Tagen.

Bayern-Einigung soll nicht gut angekommen sein

Das Ziel des FC Bayern: Woltemade soll so schnell wie möglich an die Säbener Straße kommen und einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Alle Rahmenbedingungen wurden demnach in den vergangenen Tagen schon geklärt. Auch der Aufsichtsrat der Bayern habe dem Transfer zugestimmt.