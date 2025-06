Völler: Wirtz-Wechsel könnte sich noch hinziehen

Florian Wirtz will zum FC Liverpool, der FC Liverpool will Florian Wirtz - doch DFB-Sportdirektor Rudi Völler rechnet nicht mit einem schnellen Ende der Transfersaga um den Superstar.

„Es ist kein Geheimnis, dass er gerne nach Liverpool möchte. Ich weiß, die Vereine verhandeln miteinander“, sagte Völler am Mittwoch am Rande des Nations-League-Halbfinales zwischen Deutschland und Portugal bei DAZN. Aber bei „solchen Transfers“ sei es eben auch „oft so, dass es dann auch immer eine Weile dauert, bis man sich dann letztendlich geeinigt hat“.