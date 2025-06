Vorbild Baumgart? Kwasniok will "Luki 1.0" sein

Der neue Cheftrainer will den "Tanker" 1. FC Köln schnell in "ruhiges Gewässer führen".

Ein konkretes Ziel gab Kwasniok vor seiner ersten Bundesliga-Saison nicht aus, erklärte aber: „Diese Mannschaft hat die Qualität, in der Bundesliga zu bestehen, ein unangenehmer Gegner zu sein und an der einen oder anderen Stelle hoffentlich für Spektakel zu sorgen.“ Im Scherz fügte er später hinzu: „Es wäre schön, wenn wir vor Gladbach landen könnten.“

„Wenn du nicht doof bist, lässt du dich umarmen“

Mit dem FC ging alles ganz schnell, Sportdirektor Thomas Kessler habe ihn drei Tage nach Saisonende in der 2. Liga per WhatsApp kontaktiert. „Es gibt manchmal Chancen im Leben, die gibt es nur einmal. Nach dem ersten Treffen wusste ich: Ich will nach Köln“, berichtete Kwasniok. Bezüglich des Kaders sehe er „keine Position“, auf der „in irgendeiner Form“ akuter Handlungsbedarf bestehe, zudem wolle er auf den eigenen starken Nachwuchs setzen.

Am 7. Juli beruft Kwasniok sein Team zum Trainingsstart ein. Vom 19. bis 26. Juli schwitzen die FC-Profis in Bad Waltersdorf in der Steiermark, ehe am 17. August das erste Pflichtspiel bei Drittligist Jahn Regensburg im DFB-Pokal stattfindet.