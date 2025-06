Wechsel perfekt: Publikumsliebling Reis verlässt den HSV

Aufstiegsheld Ludovit Reis wird nicht mit dem Hamburger SV in die kommende Bundesliga-Saison starten. Der Niederländer wechselt stattdessen nach Belgien.

Es hatte sich abgezeichnet, nun herrscht Gewissheit: Publikumsliebling und Aufstiegsheld Ludovit Reis startet nicht mit dem Hamburger SV in die kommende Bundesliga-Saison. Der Niederländer verlässt den HSV in Richtung Club Brügge - das gab der Verein am Mittwoch bekannt.