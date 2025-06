"Werden Leipzig niemals erpressen": Berater von RB-Star spricht Klartext!

Sesko werde Leipzig nur dann verlassen, „wenn wir einen besonderen Verein, ein besonderes Projekt mit einem besonderen Trainer erkennen“, sagte der Spieleragent zum Portal Givemesport . Wann es so weit sein könnte? „Es kann nächste Woche passieren. Oder nächstes Jahr. Oder in drei Jahren.“

Sesko-Berater pocht auf Werte

Der Spieler selbst hatte jüngst in einem exklusiven SPORT1-Interview betont, wie glücklich er in Leipzig sei. Trotzdem findet sich sein Name derzeit mit großer Regelmäßigkeit in den englischen Sportmedien. Zwischenzeitlich wurde gar von einer Einigung mit den Gunners berichtet.