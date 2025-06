Wohlgemuth über Bayern-Berichte: Planen „fest“ mit Woltemade

Am Donnerstag hatten sowohl Sky als auch die Bild berichtet, dass sich Bayern München mit Nationalspieler Woltemade über einen Wechsel in diesem Sommer geeinigt haben soll. Am Rande des Basketball-Finals der Bayern gegen Ulm sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer: „Nick Woltemade hat sich gut entwickelt. Wir sind happy, dass er in der U21 so gut spielt. Man muss sehen: Ob er mal für Bayern spielt, steht in den Sternen.“